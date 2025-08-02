Средства ПВО за ночь сбили 112 дронов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что с 20:00 мск пятницы до 4:40 по Москве субботы перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотников над российскими регионами.

По данным ведомства, 11 дронов сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны РФ отметили, что 34 беспилотника уничтожены над Ростовской областью, 31 - над Краснодарским краем, 12 - над Воронежской областью, 11 - над Рязанской областью, 5 БПЛА сбиты над Самарской областью, четыре - над Пензенской, два - над территорией Белгородской области, по одному БПЛА - над территориями Республики Крым и Липецкой области.