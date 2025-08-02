Больше 2 тыс. автомобилей ожидают досмотра перед Крымским мостом

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Число ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту машин в субботу утром достигло 2360, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"08:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1490 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 870 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания в очереди со стороны Тамани составляет около четырех часов, со стороны Керчи - трех.

Большие очереди на досмотр перед Крымским мостом образовались на фоне пятичасового перекрытия движения по нему: проезд транспорта ограничили около полуночи, а сняли ограничение после 5:00 по Москве.