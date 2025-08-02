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Оператор ж/д перевозок сообщил о задержке 14 поездов в Крым и из Крыма

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) сообщил о задержке девяти поездов дальнего следования в Крым и пяти - из Крыма.

В своем телеграм-канале оператор уточнил, что задерживаются три состава в Симферополь из Адлера, Кисловодска и Москвы (все - отправлением 1 августа, задержки от 1 до 3,5 часа), три состава в Севастополь из Санкт-Петербурга, Москвы и Мурманска (отправление 31 июля, задержка от 3 до 6,5 часа), два состава в Евпаторию из Москвы и Санкт-Петербурга (31 июля, от 1,5 до 2,5 часа) и один состав в Феодосию из Москвы (31 июля, 1,5 часа)

Кроме того, задерживаются три состава в Москву из Симферополя, Евпатории и Севастополя (отправление 1 августа, задержка от 1,5 до 4 часов), в Санкт-Петербург из Севастополя (1 августа, 5 часов) и в Кисловодск из Симферополя (1 августа, 3,5 часа).

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки", - добавили в ГСЭ.

Причины задержки в компании не назвали, но ночью - около полуночи - было перекрыто движение по Крымскому мосту, оно возобновилось после 5:00 по Москве.

После отмены ограничения перед мостом скопились большие очереди автомобилей на ручной досмотр. По данным на 11:00 проезда ожидают 2,7 тысячи машин, 2 тысячи из которых - со стороны Тамани.

Крым
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