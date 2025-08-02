Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" участникам СВО

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщило в субботу Минобороны России.

"Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе", - сказано в сообщении.

Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ.

Согласно видеокадрам, распространенным ведомством, звания Героя России удостоены пять российских военнослужащих - два полковника, подполковник, лейтенант и старший сержант.