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Белоусов назвал повышение боевого потенциала ВДВ приоритетом в условиях новых угроз РФ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что в условиях новых вызовов и угроз повышение боевого потенциала Воздушно-десантных войск является приоритетным направлением развития Вооруженных сил РФ.

"В условиях новых вызовов и угроз повышение боевого потенциала ВДВ как действенного инструмента защиты интересов России и обеспечения ее безопасности остается одним из приоритетных направлений развития Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в приказе министра обороны в связи с отмечаемым в субботу Днем ВДВ.

По оценке Белоусова, "высокий уровень подготовки, умелое владение современными средствами вооруженной борьбы и большой боевой опыт воинов-десантников позволяют эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи, оставаться надежным резервом Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации".

Глава военного ведомства отмечает, что "сегодня в ходе специальной военной операции личный состав Воздушно-десантных войск действует умело и решительно на ключевых участках и направлениях".

Как говорится в приказе министра, "за проявленные мужество и героизм 99 человек удостоены высокого звания Героя России".

Минобороны РФ Андрей Белоусов ВДВ
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