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Под контроль войск РФ перешел населенный пункт Александро-Калиново в ДНР

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Александро-Калиново в ДНР, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении ведомства.

В ходе боев войсками "Южной" группировки нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье (ДНР), сообщает Минобороны.

По его данным, противник потерял на этом участке до 150 военных, три боевые бронированные машины, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

Ведомство в субботу распространило видео с эпизодами боев за населенный пункт Александро-Калиново на константиновском направлении. Российский триколор развернут в нём военнослужащими 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Александро-Калиново
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