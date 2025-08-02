Группировки войск "Север", "Запад" и "Центр" улучшили положение в зоне СВО

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Войска группировок "Север", "Запад", "Центр" за сутки улучшили положение в зоне СВО, группировка "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Окоп, Перше Травня, Юнаковка и Андреевка Сумской области", - сказано в его сообщении.

По данным ведомства, группировки "Запад" и "Центр" за сутки также улучшили положение в зоне СВО, войска группировки "Восток" вклиниваются вглубь обороны ВСУ.

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