Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 338 беспилотников ВСУ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 338 украинских беспилотников и управляемую авиационную бомбу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132 районах", - заявили в ведомстве.