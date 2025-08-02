Женщина ранена в результате атаки БПЛА на Брянскую область

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дронов ВСУ на Севский и Климовский районы, в результате чего ранена женщина и поврежден мост.

"В результате удара украинских FPV-дронов по жилому дому, к сожалению, ранения получила мирная жительница", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В Климовском районе вблизи населенного пункта Рудня-Цата в результате сброса взрывных устройств поврежден мост, никто не пострадал, добавил Богомаз.