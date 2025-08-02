Два человека ранены при атаке дронов ВСУ на жилой дом в Брянской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотников на населенный пункт Суземка, пострадали два человека

"ВСУ атаковали FPV-дронами в Суземке жилой дом. К сожалению, легкие ранения получили два мирных жителя. Мужчинам своевременно оказана медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Глава региона добавил, что в результате сброса взрывного устройства в доме повреждена кровля.

Ранее в субботу Богомаз сообщал об атаке дронов ВСУ на Севский и Климовский районы, в результате чего была ранена женщина и поврежден мост.