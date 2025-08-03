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Возгорание резервуара с топливом на нефтебазе в Сочи локализовано

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Адлерском районе Сочи сотрудники МЧС России локализовали возгорание резервуара с топливом на нефтебазе, сообщает в воскресенье оперативный штаб Краснодарского края.

"Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи локализован. В результате падения обломков БПЛА загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Пожар вскоре перешел на еще один резервуар. Общая площадь возгорания составила 362 кв. метра", - говорится в сообщении.

В 06:05 пожарные полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров, в 07:30 - локализовали на втором.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью атаке БПЛА подвергся Сочи.

Сочи Краснодарский край
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