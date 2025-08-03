Ликвидировано открытое горение резервуара с топливом на нефтебазе в Сочи

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Оперативные службы Сочи ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Адлерском районе, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

"Ликвидация открытого горения резервуара с топливом на нефтебазе произошла в 06:05 утра, привлечены расчеты и пожарный поезд - они продолжают работать над полной ликвидацией очага. Снова пострадали постройки в гаражном кооперативе на Авиационной", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Прошунин отметил, что на место ЧП стянута тяжелая техника.

"К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Ситуация полностью контролируемая. Вся городская инфраструктура работает штатно. С утра разбираем завалы, помогаем людям и минимизируем риски обрушений. Мониторинговые группы опрашивают пострадавших, чтобы оперативно оказать необходимую помощь", - подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью атаке БПЛА подвергся Сочи.