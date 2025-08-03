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Число машин в очереди на досмотр перед Крымским мостом превысило две тысячи

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в воскресенье днем ожидают 2 170 автомобилей, в основном - со стороны Тамани, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"13:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2 007 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 163 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Время ожидания со стороны Тамани оценивается в 5 часов.

Значительные очереди перед Крымским мостом стали образовываться с 4:00 воскресенья. К 10:00 их число превысило 1,5 тысячи.

Крымский мост
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