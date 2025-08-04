Почти 1,5 тыс. машин стоят в очереди перед Крымским мостом

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В очереди на досмотр со стороны Тамани на момент 05:00 по Москве находится 1485 транспортных средств, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Время ожидания составляет около четырех часов.

"Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - сказано в сообщении.

В воскресенье днем число машин в очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны Тамани превышало 2 тыс.