Группировку МЧС усилили в Туапсинском районе Кубани, где введен режим ЧС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Волонтеры и дополнительные силы МЧС подключились к ликвидации последствий в пострадавшем от непогоды и подтоплений Туапсинском районе Краснодарского края, сообщил глава районной администрации Сергей Бойко в своем телеграм-канале.

"В Туапсинский район прибыли дополнительные силы МЧС. К расчистке активно подключились волонтёры, в том числе из соседних территорий. В Новомихайловском идёт обследование повреждённой инфраструктуры", - написал Бойко.

Он отметил, что сейчас без света остается один населенный пункт.

В школе №35 создан пункт временного размещения граждан, где находятся несколько человек. В этой же школе организована выдача питьевой воды.

"Организованы комиссии, которые обходят пострадавшие дома, фиксируют разрушения и оценивают ущерб. Подтопления коснулись как придомовых территорий, так и некоторых социальных объектов", - уточнил Бойко.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий. В поселке Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. В районе ввели муниципальный режим ЧС.

В результате выпадения обильных осадков и поднятия воды в реках в зону подтопления вошли порядка 400 домов и 11 социально значимых объектов в поселке городского типа Новомихайловский.