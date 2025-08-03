Режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края

Фото: РИА Новости/телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в Туапсинском районе, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в воскресенье.

"В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС. Регулярно получаю доклады по ситуации с непогодой в крае. В селе Дефановка подтоплено 25 домов, в Молдавановском - 9 домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском - 20 придомовых территорий. Для обеспечения безопасности жителей открыли два пункта временного размещения: в школах поселков Новомихайловский и Джубга", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, экстренные и спасательные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия стихии и оказывают поддержку всем, кто нуждается в помощи.

"Непогода затронула и Горячий Ключ. В селе Фанагорийском резко поднялся уровень реки Чепси. Произошло подтопление улиц Калинина и Лесной, количество подтопленных домов и территорий уточняется", - добавил Кондратьев.

Ранее сообщалось, в Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий. Спасатели эвакуируют детские лагеря и жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. В поселке Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии.

Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение.