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Умер космонавт Талгат Мусабаев

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Летчик-космонавт России и Казахстана Талгат Мусабаев скончался на 75-м году жизни, сообщили в "Роскосмосе".

"Талгат Амангельдиевич Мусабаев родом из Казахстана. Он был летчиком-космонавтом РФ, Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Казахстана и Народным Героем Казахстана", - сообщила госкорпорация.

""Роскосмос" и предприятия российской ракетно-космической отрасли выражают глубокое соболезнование родным и близким Талгата Амангельдиевича", - говорится в сообщении.

Мусабаев совершил первый полет в космос в 1994 году на орбитальную станцию "Мир", в ходе экспедиции он выполнил два выхода в открытый космос. В рамках второй миссии на станции "Мир" провел пять выходов в открытый космос. В 2001 году году Мусабаев совершил полет на Международную космическую станцию.

С 2005 года Мусабаев возглавлял "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек"".

Байтерек Казахстан Роскосмос Талгат Мусабаев МКС
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