Биоспутник с живыми организмами отправится на орбиту с космодрома Байконур

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б", как ожидается, в среду выведет на полярную орбиту биоспутник "Бион-М" №2, на борту которого в космос отправятся мыши, мухи, растения и микроорганизмы.

По данным "Роскосмоса", запуск биоспутника состоится в 20:13 по московскому времени со стартовой площадки космодрома Байконур.

На борту аппарата будут находиться 75 мышей, мухи дрозофилы, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенных из семян, летавших на аппаратах "Бион-М" №1 и "Фотон-М" №4. Кроме того, в космос отправят грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии и другие материалы.

Космический аппарат будет выведен на солнечно-синхронную орбиту, на которой уровень космической радиации примерно на 30% выше по сравнению с орбитой МКС.

"Бион-М" №2 пробудет на орбите около месяца.

Минимальная высота орбиты составит 370 км, максимальная - 380 км. Наклонение плоскости орбиты - 96,62 градуса. Масса космического аппарата составляет до 6,4 т.

Цель проекта - изучение реакций организмов на невесомость и космическую радиацию.

19 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что специалисты рассмотрят возможность отправки человека на полярную орбиту по итогам эксперимента "Бион-М" №2. По его словам, результаты эксперимента будут известны через несколько месяцев после запуска.

Первый полет аппарата серии "Бион-М" прошел с 19 апреля по 19 мая 2013 года. На его борту находились разнообразные живые системы для проведения экспериментов и исследований. Полученные результаты выявили ряд новых проблем в области воздействия космического полёта на живые организмы.

