Отраслевые ассоциации заявили о необходимости отдельного федерального проекта по садоводству

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - АПК РФ необходимы отдельный федеральный проект по садоводству и питомниководству и более целенаправленная поддержка этой отрасли.

Предложение о разработке проекта и введении новых мер господдержки содержится в письме Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала, а также Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут. Документ размещен в телеграм-канале ставропольской ассоциации.

"Дальнейшая поддержка отечественных садоводов и питомниководов, включая предоставление доступных кредитных ресурсов, субсидирование процентных ставок и развитие инфраструктуры, позволит существенно увеличить объем производства плодово-ягодной продукции и саженцев. Очень важно именно сегодня поддержать отечественных садоводов и питомниководов, не снижая темпов развития", - говорится в письме.

Как считают его авторы, для этого необходимо разработать отдельный федеральный проект по развитию садоводства и питомниководства в РФ, сохраняя объемы финансирования, и выделить садоводство в отдельное направление. Кроме того, необходимо ввести временное ограничение на ввоз импортного посадочного материала (однолетних и двухлетних саженцев) на территорию РФ для развития отечественных питомников и полной обеспеченности отрасли садоводства отечественным посадочным материалом.

В письме также предлагается включить садоводство в число приоритетных направлений льготного инвесткредитования, предоставить производителям возможность использования механизма льготного кредитования с минимальной льготной ставкой при реализации инвестиционных проектов по хранению продукции садоводства, закладке многолетних насаждений и питомников.

"Включить в целевое расходование в рамках механизма льготного кредитования чрезвычайно важные для отрасли садоводства работы и услуги, требующие больших материальных затрат: оплату услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведение подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы", - говорится в письме. Авторы напоминают, что ранее садоводы имели возможность за счет льготных кредитов оплачивать такие работы и услуги, теперь такой возможности нет.

В письме содержатся и другие предложения по поддержке отрасли.

Авторы обращения также отмечают, что развитие садоводства и питомниководства имеет мультипликативный эффект для экономики, стимулируя смежные отрасли, такие как производство сельскохозяйственной техники, удобрений, средств защиты растений, логистику и переработку.

Как сообщалось, в ходе рабочей поездки в Тамбовскую области (один из крупных производителей яблок в РФ) на минувшей неделе глава Минсельхоза заявила, что сбор яблок в РФ в этом году может составить 1,9 млн тонн. В 2024 году урожай составил 1,7 млн тонн. В соответствии с доктриной продбезопасности индикатор самообеспеченности плодами и ягодами составляет 60%. Урожай этого года позволит повысить его до 45% с "чуть больше 41%", прогнозирует министр.

Как заявил "Интерфаксу" председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов, вклад садоводов Северного Кавказа в общий урожай яблок в этом году может составить порядка 1 млн тонн.