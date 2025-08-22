Господдержка АПК в 2025 году превысит 0,5 трлн рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Господдержка агропромышленного комплекса в 2025 году превысит 0,5 трлн рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в Северо-Кавказском федеральном округе.

"В 2025 году на развитие отрасли правительство направило более полутриллиона рублей. Сохраняются все основные механизмы государственной поддержки, в том числе льготное кредитование. Буквально на этой неделе одобрено дополнительное выделение 2 млрд рублей на субсидирование новых кредитов", - заявил он.

Кроме того, по его словам, перечень инструментов поддержки в АПК продолжает актуализироваться. "Например, с текущего года участникам и ветеранам специальной военной операции доступен грант для создания собственных хозяйств. С 2026 года все меры для фермеров и небольших предприятий будут консолидированы в новом федеральном проекте "Развитие малого агробизнеса". Это позволит гарантировать отдельный лимит средств. Поддержка охватит ключевые сферы сельхозпроизводства, сбыт продукции и сельский туризм", - сообщил вице-премьер.

По его словам, темпы уборки зерна и его урожайность выше прошлогодних, положительная динамика отмечается в животноводстве. Выпуск готовой продукции сохраняется на уровне прошлого года.

Вице-премьер напомнил, что президент поставил перед отраслью задачу к 2030 году по сравнению с 2021 годом увеличить объемы производства на четверть. "Для этого отрасль должна ежегодно демонстрировать положительную динамику по всем основным направлениям. Это требует от нас поиска новых точек роста", - подчеркнул он, добавив, что большой потенциал для дальнейшего роста отрасли накоплен на Северном Кавказе.