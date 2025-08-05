Температура в Москве с четверга понизится и будет не выше плюс 25

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Небольшое понижение температуры начнется в Москве с четверга, дневные температуры до конца недели будут в диапазоне от плюс 20 до плюс 25 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с 7 августа произойдет небольшое понижение температуры, и температурный фон будет ближе к обычным многолетним значениям. Ночные температуры в четверг еще высокие - от плюс 11 до плюс 19 в Москве. Ночные температуры с пятницы до воскресенья в диапазоне плюс 9 - плюс 14 градусов. А дневные температуры до конца недели плюс 20 - плюс 25 градусов", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что такая температура будет около нормы и на 1 градус ниже нормы. "Это не холодная погода, нормальная погода", - добавил Вильфанд.