Пожарная опасность в регионах России в этом году гораздо меньше, чем в прошлом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Выпадение большого количества осадков способствовало тому, что в этом году класс пожарной опасности в регионах России гораздо ниже, чем 2024 и 2023 годах, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В этом году класс пожарной опасности гораздо меньше, чем в прошлом году и в позапрошлом. Это связано с тем, что довольно много выпадает осадков", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что "до среды огромная территория Северо-Западного федерального округа - и Коми, и Архангельская область, и Ленинградская, и Псковская, и Новгородская - будет занята 5-м классом пожарной опасности". Однако 7 и 8 августа в этих регионах прогнозируются сильные осадки и "5-й класс пожарной опасности останется на Кольском полуострове - на самом юге".

Вильфанд отметил, что пожарная опасность снизится "по всей территории" страны. Высокая пожарная опасность к концу недели будет только на северо-востоке Иркутской области, отдельные очаги останутся в Якутии.