Более 300 российских компаний представят разработки на форуме беспилотных систем в Москве

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Форум беспилотных систем пройдет в августе в российской столице, свои разработки на нем представят свыше 300 отечественных компаний, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Больше 300 отечественных компаний представят свои разработки на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего", который пройдет с 7 по 17 августа в инновационном центре "Сколково". В экспозиции, которая откроется 14 августа, посетители увидят передовые решения в таких областях, как городское хозяйство, энергетика, торговля и строительство", - сказала Сергунина.

Она отметила, что мероприятие организуют по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Одно из ключевых событий международного форума - выставка роботизированных систем более чем из 20 регионов России, включая Татарстан, Пермский край, Новгородскую, Тульскую и Ярославскую области. Производители продемонстрируют порядка 750 высокотехнологичных продуктов разного назначения - от уборки урожая до покупки товаров. Общая площадь экспозиции составит 10 тысяч квадратных метров", - сообщила Сергунина.

По ее словам, деловая программа объединит экспертов из России и других стран, участие уже подтвердили представители таких государств, как Белоруссия, Китай, Индия, Чили и Эфиопия.

"Они обсудят перспективные направления сотрудничества, развитие инфраструктуры, подготовку квалифицированных специалистов, сертификацию и внедрение роботизированных систем в экономику", - уточнила Сергунина.

"Форум соберет профильных специалистов из нескольких десятков государств. Среди них - Объединенные Арабские Эмираты, Сербия, Турция и Южно-Африканская Республика. Регистрация участников продолжается. Это масштабное событие станет площадкой для укрепления и развития международных отношений в области инновационных технологий", - подчеркнула заммэра.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития города сообщили, что с 15 по 17 августа на площадке форума пройдет Кубок мэра Москвы по гонкам дронов - первый международный спортивный турнир в этой области в России. Свои навыки продемонстрируют 16 отечественных и зарубежных команд. Предусмотрен и виртуальный формат с выполнением задач на симуляторе.

"Кроме того, все желающие смогут присоединиться к мастер-классам и попробовать управлять спортивным дроном, роботом-доставщиком, поиграть в дрон-футбол и дрон-баскетбол", - отметили в ведомстве.

Еще один значимый блок форума - проектно-образовательный интенсив "Архипелаг-2025", на который зарегистрировались уже около 3 тысяч человек из разных стран, отметили в департаменте.

"Для них организуют лекции, мастер-классы и презентации, где каждый желающий сможет поделиться опытом и презентовать собственные инновационные идеи", - уточнили в департаменте.

Там обратили внимание, что в рамках интенсива состоятся национальные соревнования дронов.

"Представители отрасли будут состязаться в проектировании, управлении и программировании. Помимо этого, зрители увидят тематические шоу, например шахматный турнир и создание картины беспилотниками-художниками", - добавили в департаменте.

Международное событие пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Он развернется на знаковых площадках столицы, таких как спорткомплекс "Лужники", парк "Зарядье", Гостиный Двор и ВДНХ. Посетители увидят современные технические решения в разных сферах, станут участниками интерактивных мероприятий, иммерсивных шоу, образовательных лекций и дискуссий.