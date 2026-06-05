В Уфе тестируют роботов для уборки улиц

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Уфе начали эксперимент по роботизации уличной уборки, сообщила мэрия города.

"Главная задача - понять, насколько такие решения могут повысить эффективность содержания городской инфраструктуры и снизить затраты на ее обслуживание", - отметили чиновники.

В эксперименте задействованы две отечественные модели разработки АО "168роботикс" - компактная БРО 2.1 и многофункциональная роботизированная платформа БРО 3.0. Производительность роботов-уборщиков достигает 100 тысяч кв. м в сутки. Работа автономных роботов проводится в реальных условиях.

Роботы оснащены искусственным интеллектом, системой сенсоров для безопасной навигации, автоматическим контролем качества и могут работать с различным навесным оборудованием. В разработке находится оборудование для уборки снега, распределения реагентов, мойки тротуаров, стрижки газонов и другие, добавили в мэрии.

"Если пилотный проект подтвердит ожидания, Уфа может стать одним из первых городов России, где роботы будут неотъемлемой частью повседневной городской инфраструктуры", - отметили чиновники.