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Глава ВЭБа заявил о поиске новых источников капитала для наращивания портфеля

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ВЭБу нужны новые источники капитала для наращивания своего портфеля, работа с правительством и Банком России по этому вопросу идет, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов президенту Владимиру Путину.

"У нас есть все возможности для того, чтобы наращивать наш портфель. Мы эту работу будем проводить, но для этого нужно, с одной стороны, быть прозрачными и абсолютно стабильными, и не создавать, как я вам доложил, никаких проблем для финансовой системы. С другой стороны, нам нужны новые источники капитала. По этому поводу мы работаем и с Центральным банком, и с правительством", - сказал Шувалов.

По итогам первого полугодия бизнес ВЭБа составляет 7,5 триллиона рублей, и ВЭБ входит в пятерку крупнейших кредитных организаций страны, отметил глава госкорпорации. "Хотя у ВЭБа, - вы знаете хорошо работу Внешэкономбанка, - специальный статус, определенный федеральным законом, тем не менее мы все основные нормативы и предписания Центрального банка выполняем. И поэтому мы себя сравниваем с крупнейшими кредитными организациями, хотя наша функция специальная. Мы работаем в основном сейчас по созданию синдикатов с коммерческими банками, и такую роль, как правило, выполняют банки развития как международные, специально созданные для этих целей государствами, так и национальные банки развития", - напомнил Шувалов.

Капитал ВЭБа на текущий момент, по его словам, составляет 1,4 трлн рублей, достаточность капитала - выше 16%.

"Мы постоянно работаем с Центральным банком для того, чтобы они полностью видели все наши операции, состояние портфеля, и это в том числе важно для того, чтобы они были уверены, что, финансируя проекты и предоставляя поручительства кредитным организациям, мы не создавали дополнительных рисков для финансовой системы РФ", - подчеркнул Шувалов.

"Вы знаете, что мы в свое время переживали сложный период, ВЭБ пережил санацию, но все это в прошлом. И тем не менее Центральный банк всегда смотрит на нас особенно - для того, чтобы ничего подобного больше не повторялось", - сказал глава ВЭБа.

В начале июня на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Шувалов говорил, что дополнительные инструменты пополнения капитала ВЭБа могут потребовать регуляторных изменений, чтобы госкорпорация стала "более прозрачной" для ЦБ.

"Мы понимаем, что просто запрашивать капитал поддержкой из федерального бюджета сегодня неразумно. Рассматриваем самые разные варианты. И, скорее всего, потребует этот диалог и изменения регуляторной базы для того, чтобы мы были более прозрачны для Центрального банка. Этот диалог ведется", - сказал он тогда.

Игорь Шувалов ВЭБ правительство Владимир Путин Банк России
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