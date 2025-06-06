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ВЭБ готов стать "более прозрачным" для ЦБ, чтобы получить допинструменты пополнения капитала

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Дополнительные инструменты пополнения капитала ВЭБа могут потребовать регуляторных изменений, чтобы госкорпорация стала "более прозрачной" для ЦБ, диалог на эту тему сейчас идет, сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое президент РФ Владимир Путин провел в пятницу.

Шувалов напомнил, что недавно наблюдательным советом ВЭБа была утверждена стратегия до 2030 года, которая предполагает, что группа ВЭБ.РФ в партнерстве с государством и бизнесом поддержит проекты объемом около 30 трлн рублей.

"В настоящий момент мы обладаем необходимым капиталом для того, чтобы эту работу начать. Мы ее начинаем, но в обозримом будущем нам серьезно придется договориться о том, какие источники капитала мы будем использовать", - сказал глава ВЭБа.

"Для того, чтобы вести разговор о дополнительном капитале, мы, конечно, понимаем свою ответственность по абсолютной прозрачности для финансовых властей, в целом для рынка, с тем, чтобы обеспечить финансовую стабильность. И мы развиваем постоянный диалог и с министерством финансов, и с министерством экономического развития, и с Центральным банком РФ", - подчеркнул Шувалов.

"Мы понимаем, что просто запрашивать капитал поддержкой из федерального бюджета сегодня не разумно. Рассматриваем самые разные варианты. И, скорее всего, потребует этот диалог и изменения регуляторной базы для того, чтобы мы были более прозрачны для Центрального банка. Этот диалог ведется", - сказал он.

Шувалов в середине мая говорил, что вопрос о потенциальной докапитализации ВЭБа и ее способах сейчас обсуждается в правительстве. Кроме того, ВЭБ обсуждает с ЦБ работу со средствами пенсионеров, в том числе "молчунов" (которыми управляет в статусе государственной УК), рассказал тогда председатель госкорпорации.

В 2021 году правительство утвердило новую редакцию меморандума о финансовой политике ВЭБа. Документ, в том числе, ввел новые требования для контроля финансовой устойчивости госкорпорации. В частности, наряду с действовавшими ранее показателями финансовой устойчивости (коэффициенты достаточности капитала и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков), для ВЭБа был введен новый показатель - коэффициент финансового рычага. Вслед за утверждением новой редакции меморандума ВЭБа правительством ЦБ РФ сообщил об изменении регулятивных требований по оценке рисков банков в отношении ВЭБ.РФ.

ВЭБ Игорь Шувалов ЦБ РФ Банк России
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