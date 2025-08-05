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Мать и дочь получили в Севастополе по 12 лет колонии за госизмену

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Севастопольский городской суд вынес приговор 42-летней Виктории Стрилец и ее 24-летней дочери Александре Стрилец, обвиняемым в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры города во вторник.

Каждая из подсудимых местных жительниц получила 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на год, говорится в сообщении.

В суде установлено, что молодая женщина решила за вознаграждение сотрудничать с представителями Украины против безопасности Российской Федерации. Для реализации преступной деятельности она привлекла свою мать.

В сентябре 2023 года Александра Стрилец передала сделанные ее матерью фотографии объектов Вооруженных сил РФ в распоряжение подконтрольного украинской военной разведке канала в интернет-мессенджере, информирует прокуратура.

Преступная деятельность женщин была выявлена сотрудниками УФСБ России по Черноморскому флоту, отмечает надзорное ведомство.

Украина Севастополь ФСБ
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