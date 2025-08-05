ЦБ разрешат подавлять работу дронов при угрозе нападения на охраняемые объекты

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Банк России и его дочернее подразделение - Российское объединение инкассации (Росинкас) - получат право пресекать работу беспилотных летательных аппаратов для защиты охраняемых объектов, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ (№ 984540-8) размещен в электронной базе данных парламента. Авторы - группа депутатов и сенаторов.

Поправка вносится в ст. 86.1 закона о ЦБ, перечень отсылочных норм к закону "О ведомственной охране" расширяется упоминанием о том, что регулятор и Росинкас при охране объектов - также же, как и сотрудники ведомственной охраны - имеют право на подавление или преобразование сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, а также на их повреждение или уничтожение в случае угрозы нападения. Авторы в пояснительной записке отмечают, что принятие законопроекта необходимо для защиты объектов Банка России на фоне усилившегося роста атак с применением беспилотных аппаратов.

"При этом стабильность и непрерывность функционирования объектов Банка России, в том числе критически важных объектов платежной инфраструктуры, имеет стратегическое значение как для ритмичного и устойчивого функционирования финансового рынка РФ, так и для обеспечения безопасности государства в целом", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.