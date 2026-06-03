Сенаторы одобрили право ЦБ и Сбера пресекать работу дронов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который наделяет ЦБ и ПАО "Сбербанк" правом пресекать работу беспилотных аппаратов для отражения нападения, не дожидаясь реакции профильных служб.

Закон дает работникам как ЦБ, так и Росинкаса право пресекать работу беспилотных (летательных, подводных и надводных) аппаратов, а также наземных беспилотных транспортных средств у охраняемых объектов. Аппарат можно будет глушить, уничтожать, перехватывать его сигналы управления. Список должностных лиц, которые смогут принимать решение о воздействии на дроны, определит Банк России.

Аналогичные полномочия закрепляются за Сбербанком, кредитная организация сможет применять те же меры (от подавления сигнала до уничтожения дрона) для защиты своих объектов. Порядок принятия таких решений и перечень уполномоченных сотрудников банка утвердит правительство.

Также право пресекать работу беспилотников у охраняемых объектов получает организация специальной почтовой связи, соответствующие поправки вносятся в закон "О почтовой связи".

Пока полномочия по пресечению работы беспилотников имеют, в частности, работники ведомственной охраны, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, соответствующие нормы были закреплены в законе № 440-ФЗ, который начал действовать 15 августа 2023 года.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.