Поиск

Сенаторы одобрили право ЦБ и Сбера пресекать работу дронов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который наделяет ЦБ и ПАО "Сбербанк" правом пресекать работу беспилотных аппаратов для отражения нападения, не дожидаясь реакции профильных служб.

Закон дает работникам как ЦБ, так и Росинкаса право пресекать работу беспилотных (летательных, подводных и надводных) аппаратов, а также наземных беспилотных транспортных средств у охраняемых объектов. Аппарат можно будет глушить, уничтожать, перехватывать его сигналы управления. Список должностных лиц, которые смогут принимать решение о воздействии на дроны, определит Банк России.

Аналогичные полномочия закрепляются за Сбербанком, кредитная организация сможет применять те же меры (от подавления сигнала до уничтожения дрона) для защиты своих объектов. Порядок принятия таких решений и перечень уполномоченных сотрудников банка утвердит правительство.

Также право пресекать работу беспилотников у охраняемых объектов получает организация специальной почтовой связи, соответствующие поправки вносятся в закон "О почтовой связи".

Пока полномочия по пресечению работы беспилотников имеют, в частности, работники ведомственной охраны, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, соответствующие нормы были закреплены в законе № 440-ФЗ, который начал действовать 15 августа 2023 года.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Банк России Сбер Сбербанк Росинкас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА полностью ликвидирован

Почти 80% билетов в Петербург в дни ПМЭФ-2026 пришлось на поезда

На ЗАЭС ночью отключалось внешнее электроснабжение

Закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации одобрен Совфедом

В России в мае продажи легковых и легких коммерческих авто выросли г/г на 18%

 В России в мае продажи легковых и легких коммерческих авто выросли г/г на 18%

AZUR air не планирует отменять туристические рейсы из-за сокращения флота

Два сотрудника МЧС погибли из-за атак беспилотников в Смоленской области

Беспилотники атаковали петербургский Кронштадт

Возбуждено уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР

Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 354 дронов ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2456 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9704 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов