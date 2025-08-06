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Атака БПЛА отражена в Ростовской области, повреждена линия электропередачи

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах. В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов", - написал он в своем телеграм-канале.

Пострадавших нет, добавил Слюсарь.

Ростовская область БПЛА электроснабжение
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