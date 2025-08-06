Дрон упал на трассу близ остановки в Ростовской области, движение перекрыто

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Движение по дороге из города Каменска-Шахтинского в поселок Глубокий Ростовской области перекрыли из-за падения БПЛА на дорогу возле остановки у хутора Погорелов, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в среду.

"По уточненной информации, в Каменском районе подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА самолетного типа упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Движение по дороге перекрыто, место оцеплено", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он отметил, что для обезвреживания взрывного устройства вызваны саперы, общественный транспорт по трем маршрутам пока не работает, движение возобновят после ликвидации опасности.

Четыре населенных пункта в Каменском районе переведены на электроснабжение по резервной схеме. Из-за перебоев в энергообеспечении нарушена работа водозабора Таловая Балка, добавил врио губернатора.

Ранее Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах Ростовской области.

В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов.

Врио губернатора подчеркнул, что в результате атаки пострадавших нет.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 августа в Ростовской области нейтрализовано 16 беспилотников.



