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Около 20 лесных пожаров зафиксировано в Якутии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары на общей площади 5,54 тыс. га потушили в Якутии за прошедшие сутки, продолжают действовать 18 возгораний на площади 76,8 тыс. га, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

"Возгорания потушены на территории Абыйского, Момского, Ленского, Томпонского и Эвено-Бытантайского районов", - сказал Коноплев журналистам в среду.

По его данным, из 18 действующих лесных пожаров 10 на площади более 61 тыс. га находятся в зоне контроля, в труднодоступной местности. К их тушению привлекли 298 человек.

С начала пожароопасного сезона установлено 73 виновника пожаров, составлено 149 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, добавил замминистра.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. По данным Авиалесоохраны, в 2024 году площадь природных пожаров в республике составила около 3,25 млн га.

В настоящее время в республике введен особый противопожарный режим. Режимы ЧС действуют в Верхоянском и Томпонском районах.

Якутия
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