В Иркутской области тушат восемь лесных пожаров на площади свыше 1000 га

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в лесах Иркутской области потушили семь пожаров, продолжается тушение еще восьми, пять из которых локализованы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Локализованы пять пожаров площадью 110,3 га: три - в Катангском районе, по одному - в Киренском округе и Усть-Кутском районе; продолжаются три пожара на площади 965 га в Бодайбинском, Катангском районах и Киренском округе.

По предварительным данным, во всех случаях причиной возгораний стали грозы.

Пожары тушат 220 человек и 13 единиц наземной техники.

Ликвидированные накануне семь пожаров были площадью 43 га: три - в Катангском районе, два - в Усть-Илимском округе, по одному - в Мамско-Чуйском районе и Киренском округе. Их тушили 93 человека с привлечением 10 единиц наземной техники, трех вертолетов Ми-8.

За лесопожарной обстановкой следили два борта Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов.

Наземное патрулирование в четверг будут вести 80 групп общей численностью 173 человека.

Иркутская область
