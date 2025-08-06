Проверка реакторного отделения энергоблока №3 ЗАЭС не выявила влияющих на безопасность нарушений

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Ростехнадзора и МАГАТЭ проверили оборудование в реакторном отделении энергоблока №3 Запорожской АЭС, сообщили в среду представители станции.

"Проверка не выявила каких-либо недостатков, влияющих на безопасность станции. Также подтверждено, что радиационная обстановка на площадке АЭС соответствует норме", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

В сообщении уточняется, что проверка проведена в рамках планового надзора.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").



