Поиск

Рособрнадзор отметил снижение объема обязательного документооборота для педагогов в 25 раз

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Количество документов, которые приходится заполнять педагогам и воспитателям, сократилось в 25 раз, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Если в среднем по всем уровням образования говорить, то в 25 раз количество документов уменьшилось, которые они обязаны заполнять", - сказал Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Он напомнил, что с 1 марта 2025 года впервые педагоги всех уровней образования от воспитателей детских садов до преподавателей вузов "получили исчерпывающий перечень документов, который они должны заполнять".

"От двух документов у воспитателей до шести документов уровня высшего образования, то есть значительное сокращение", - уточнил глава ведомства.

Рособрнадзор Анзор Музаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мишустин поручил проработать возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине

Уиткофф прилетел в Москву

Российские военные нейтрализовали 51 беспилотник ВСУ над пятью регионами РФ

В Госдепе США подтверждают скорый визит Уиткоффа в РФ, детали не раскрывают

МИД назвал частным мнением сообщения о возможном развертывании вооружений РФ на Кубе и в Венесуэле

МИД назвал частным мнением сообщения о возможном развертывании вооружений РФ на Кубе и в Венесуэле

Сергей Рыжиков стал командиром МКС

Что произошло за день: вторник, 5 августа

Перед Крымским мостом устранили очереди автомобилей

Россельхознадзор запретил ввоз и транзит овец и коз из Болгарии и Румынии

Россельхознадзор запретил ввоз и транзит овец и коз из Болгарии и Румынии
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости398 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6885 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });