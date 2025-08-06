Рособрнадзор отметил снижение объема обязательного документооборота для педагогов в 25 раз

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Количество документов, которые приходится заполнять педагогам и воспитателям, сократилось в 25 раз, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Если в среднем по всем уровням образования говорить, то в 25 раз количество документов уменьшилось, которые они обязаны заполнять", - сказал Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Он напомнил, что с 1 марта 2025 года впервые педагоги всех уровней образования от воспитателей детских садов до преподавателей вузов "получили исчерпывающий перечень документов, который они должны заполнять".

"От двух документов у воспитателей до шести документов уровня высшего образования, то есть значительное сокращение", - уточнил глава ведомства.