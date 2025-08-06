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Глава Рособрнадзора отметил результат популяризации ЕГЭ по естественно-научным предметам

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Механизмы популяризации естественно-научных предметов сработали в России впервые с 2018 года, сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Все эти механизмы в этом году впервые с 2018 года действительно сработали. У нас еще так быстро количество участников ни в одной области не росло: рост в профильной математике - почти 13%, физика - 10%, химия, биология - 6%, информатика - 5%", - сказал он.

По его словам, это самый главный итог экзаменов в 2025 году.

Музаев отметил, что, как правило, при таком приросте участников средние баллы экзаменов падают, количество иногда плохо влияет на качество.

"Но и этого не произошло. Средние баллы не только не упали - они даже немного подросли, практически по всем этим предметам", - подчеркнул глава Рособрнадзора.

Он добавил, что прирост показателей в этом году по всем вышеперечисленным предметам позволил качественно улучшить конкурс в инженерные вузы.

Музаев также сообщил, что более 7 тысяч человек сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Анзор Музаев ЕГЭ Рособрнадзор
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