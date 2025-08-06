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Дроны атаковали территории двух предприятий в Белгородской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Несколько муниципалитетов атаковали ВСУ в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Грузское (Борисовский район - ИФ) дрон нанёс удар по парковке предприятия - повреждено одно транспортное средство. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия - повреждён трактор", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Кроме того, в трех населенных пунктах Борисовского района дроны повредили три транспортных средства.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь дронами повреждены здание коммерческого объекта и инфраструктурный объект связи. В селе Головчино после детонации FPV-дрона повреждены две машины и помещение коммерческого объекта.

Также при атаках дронов в округе повреждены четыре транспортных средства.

В городе Шебекино артснарядом пробита кровля в частном доме. Кроме того, при детонации дрона о землю повреждено остекление социального объекта. В селе Безлюдовка Шебекинского округа в результате попадания боеприпаса повреждены два дачных дома и хозпостройка.

Село Муром подверглось обстрелу: в частном доме выбиты окна, пробита кровля и посечён забор. Жилой дом атакован FPV-дроном в селе Белянка - повреждено остекление.

В селе Соболевка Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю - у транспортного средства повреждён кузов и выбиты стёкла. В посёлке Уразово FPV-дрон сдетонировал о землю - в одном частном доме выбиты окна, во втором - посечён забор. От детонации второго беспилотника повреждены остекление двух многоквартирных домов и три легковых автомобиля, информирует губернатор.

В селе Шелаево вследствие атаки БПЛА повреждено ограждение частного дома. Кроме того, от администрации округа поступила информация, что в результате детонации дрона 5 августа в селе Двулучное огнём уничтожены частный дом и припаркованный во дворе автомобиль.

Ещё одна атака дрона, по словам губернатора, зафиксирована в посёлке Пятницкое Волоконовского района. В результате детонации посечён осколками легковой автомобиль.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область
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