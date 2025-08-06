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Три человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали при атаках украинских дронов в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"На участке автодороги Кукуевка - Долгое вследствие удара дрона по автомобилю пострадали супруги. Главой поселения они доставлены в Валуйскую центральную районную больницу. У обоих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Гладков отметил, что после оказания помощи они продолжат лечение амбулаторно.

Кроме того, в селе Двулучное FPV-дрон атаковал частный дом.

"Мужчина получил осколочные ранения спины и живота. Бойцы самообороны вывезли и передали пострадавшего бригаде скорой помощи. В настоящее время его доставляют в Валуйскую ЦРБ. В доме повреждены окна и фасад", - проинформировал губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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