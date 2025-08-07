На Крымском мосту в очередях на досмотр скопилось 2320 машин

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В очередях на досмотр с обеих сторон Крымского моста утром находятся 2320 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"08:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1470 транспортных средств. В очереди на р учной досмотр со стороны Керчи находится 850 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Ожидание в очереди со стороны Тамани - около четырех часов, со стороны Керчи - три.

В ночь на 7 августа движение по автомобильной части моста было перекрыто в течение примерно шести часов.