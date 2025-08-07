Рособрнадзор проработает возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ для всех желающих

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Рособрнадзоре заявили, что проработают поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможности тестовой сдачи в регионах Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого госэкзамена (ЕГЭ) для всех желающих школьников в рамках подготовки к самому экзамену.

"Рособрнадзор проработает вопрос об организации проведения в каждом регионе тестового экзамена доступного для всех желающих вне зависимости от места их проживания", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

В Рособрнадзоре отметили, что эмоционально-психологическая готовность обучающихся к государственной итоговой аттестации (ГИА) играет определенную роль в успешной сдаче экзаменов и получении высоких результатов.

В ведомстве напомнили, что именно поэтому последние годы в регионах организована система подготовки выпускников к участию в ГИА в части их знакомства с организационно-технологической схемой и процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ.

Так, на федеральном уровне ежегодно Рособрнадзором проводятся всероссийские тренировочные мероприятия, в том числе с целью отработки процедурных аспектов ЕГЭ, в которых могут участвовать желающие выпускники. Указанные тренировочные мероприятия организуются в пунктах проведения экзаменов, которые планируется задействовать на реальных экзаменах.

"Данные мероприятия знакомят школьников с организацией пунктов проведения экзаменов, технологиями печати и сканирования экзаменационных материалов. Выпускники получают практические навыки заполнения бланков регистрации и оформления экзаменационной работы", - пояснили в ведомстве.

По аналогии с тренировками федерального уровня региональные органы управления образования также организуют тренировочные мероприятия как по ЕГЭ, так и по ОГЭ в субъектах РФ. "Данная практика очень востребована у выпускников и положительно воспринимается их родителями", - отмечается в сообщении.

В среду Мишустин поручил руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву совместно с региональными властями проработать возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ для школьников в рамках подготовки к экзамену.

"Очень большое количество ребят, родителей хотят тестировать ситуацию, связанную со сдачей ОГЭ или ЕГЭ, заранее. Конечно, условия тестирования должны быть максимально приближены к условиям, когда будет непосредственно государственное испытание", - сказал он на встрече с Музаевым.

Глава правительства отметил, что "естественное волнение" школьников, сдающих ОГЭ и ЕГЭ, влияет на их результаты в худшую сторону.

"Надо работать вместе с регионами над именно созданием возможности, когда ребенок может через цифровую платформу записаться в ближайшее время и поехать сдать соответствующий тест не у себя в школе, как многие делают, а в незнакомых условиях, приближенных к условиям сдачи", - заявил Мишустин.