Мишустин поручил проработать возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву совместно с региональными властями проработать возможность тестовой сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого госэкзамена (ЕГЭ) для школьников в рамках подготовки к основному экзамену.

"Очень большое количество ребят, родителей хотят тестировать ситуацию, связанную со сдачей ОГЭ или ЕГЭ, заранее. Конечно, условия тестирования должны быть максимально приближены к условиям, когда будет непосредственно государственное испытание", - сказал он на встрече с Музаевым.

Глава правительства отметил, что "естественное волнение" школьников, сдающих ОГЭ и ЕГЭ, влияет на их результаты в худшую сторону.

"Надо работать вместе с регионами над именно созданием возможности, когда ребенок может через цифровую платформу записаться в ближайшее время и поехать сдать соответствующий тест не у себя в школе, как многие делают, а в незнакомых условиях, приближенных к условиям сдачи", - продолжил Мишустин.

"У меня просьба проработать эти вопросы, доложить в правительство в ближайшее время, и подумаем, что для этого необходимо сделать, и, без сомнения, проработать эти вопросы с регионами", - добавил он.