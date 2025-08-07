От отравления купленным на рынке в "Сириусе" алкоголем погибли не менее 10 человек

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Суд Адлерского района Сочи арестовал двух женщин по делу о смертельном отравлении алкоголем, который продавался на рынке "Казачий" в "Сириусе", сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"По предварительной информации, установлено, что от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек", - говорится в сообщении.

30-летняя и 71-летняя жительницы Сочи арестованы на два месяца.

Как следует из материалов, представленных суду, женщины, заведомо зная, что реализуемая ими в торговой точке на рынке "Казачий" алкогольная продукция изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, продали ее под видом "домашнего вина" и "чачи" неопределенному количеству покупателей.

По подозрению в причастности к отравлению обе женщины были задержаны после того, как три человека, купившие на рынке алкоголь, умерли в больнице. О троих погибших на федеральной территории "Сириус" в МВД сообщили 6 августа и допустили, что отравившихся могло быть и больше, в том числе среди туристов. Подозреваемые продавали на рынке алкоголь домашнего приготовления.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).