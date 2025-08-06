Три человека умерли от отравления алкоголем в Сириусе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - На федеральной территории "Сириус" три человека, которые приобрели алкоголь на рынке, умерли в больнице, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале в среду.

"Мои коллеги из ОМВД России по федеральной территории "Сириус" задержали двоих жительниц Краснодарского края. Они подозреваются в причастности к отравлению граждан алкоголем", - написала Волк.

Задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления.

"После ее употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались. По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов", - подчеркнула официальный представитель МВД России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели рейды на территории рынка "Казачий", в ходе которых изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция.

В настоящее время устанавливаются производитель опасного для жизни алкоголя и лица, причастные к противоправной деятельности.