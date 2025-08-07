РКН разъяснил включение владельца игры PUBG Mobile в перечень на "приземление"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор разъяснил, что включение сингапурской компании Proxima Beta в перечень иностранных лиц, которые должны исполнить требования закона о "приземлении" в России, не означает, что популярная во всем мире онлайн-игра PUBG Mobile будет заблокирована в России.

"Включение компании Proxima Beta Pte. Limited, владельца онлайн-игры PUBG Mobile, в перечень иностранных лиц в рамках исполнения закона о "приземлении" не предполагает блокировку игры на территории Российской Федерации, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РКН. - Нахождение Proxima Beta Pte. Limited в перечне означает, что компания в том числе обязана открыть филиал, представительство или юридическое лицо на территории России".

В службе напомнили, что, по закону о "приземлении", компания должна выложить на сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти и ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

По данным сайта РКН, компания Proxima Beta Pte. Limited, зарегистрированная в Сингапуре, была внесена в перечень иностранных компаний на "приземление" в России 5 августа. Владеет ресурсами www.pubgmobile.com; pubgmobile.com, указано в перечне.

PUBG Mobile - популярная многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы.