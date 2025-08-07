Поиск

РКН разъяснил включение владельца игры PUBG Mobile в перечень на "приземление"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор разъяснил, что включение сингапурской компании Proxima Beta в перечень иностранных лиц, которые должны исполнить требования закона о "приземлении" в России, не означает, что популярная во всем мире онлайн-игра PUBG Mobile будет заблокирована в России.

"Включение компании Proxima Beta Pte. Limited, владельца онлайн-игры PUBG Mobile, в перечень иностранных лиц в рамках исполнения закона о "приземлении" не предполагает блокировку игры на территории Российской Федерации, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РКН. - Нахождение Proxima Beta Pte. Limited в перечне означает, что компания в том числе обязана открыть филиал, представительство или юридическое лицо на территории России".

В службе напомнили, что, по закону о "приземлении", компания должна выложить на сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти и ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

По данным сайта РКН, компания Proxima Beta Pte. Limited, зарегистрированная в Сингапуре, была внесена в перечень иностранных компаний на "приземление" в России 5 августа. Владеет ресурсами www.pubgmobile.com; pubgmobile.com, указано в перечне.

PUBG Mobile - популярная многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы.

Роскомнадзор Сингапур Proxima Beta PUBG Mobile
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

От отравления купленным на рынке в "Сириусе" алкоголем погибли не менее 10 человек

Рособрнадзор проработает возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ для всех желающих

Рособрнадзор проработает возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ для всех желающих

Мосгорсуд признал законным арест главреда Baza Трифонова по делу о взятках

Мосгорсуд признал законным арест главреда Baza Трифонова по делу о взятках

Бывший губернатор Челябинской области Дубровский объявлен в розыск

Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе

В Кремле заявили, что встреча президентов США, России и Украины конкретно не обсуждалась

РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС взлетели на 2,7%

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6904 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });