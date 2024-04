РКН заблокировал сайты 8 хостинг-провайдеров в рамках закона о "приземлении"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайтам 8 из 12 хостинг-провайдеров, внесенных им ранее в перечень компаний, обязанных "приземлиться" в РФ, в частности, открыть свои офисы в стране; ранее подобные меры в рамках реализации этого закона не применялись.

Согласно сайту, посвященному федеральному закону №236 "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" (закон о так называемом приземлении в РФ), где размещен составляемый РКН перечень таких юрлиц, в отношении ряда провайдеров хостинга РКН приняты меры понуждения в виде "полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица".

Так, доступ в РФ к сайту компании Kamatera Inc. ограничен 25 марта, WPEngine Inc. - 27 марта, HostGator.com.LLC. - 29 марта, Network Solutions LLC. - 1 апреля, DreamHost LLC. - 3 апреля, Bluehost Inc. - 5 апреля, Ionos Inc. - 8 апреля, а доступ к сайту DigitalOcean LLC. ограничен 10 апреля.

Таким образом, ограничения не введены в отношении сайтов четырех из 12 компаний, ранее внесенных в перечень на "приземление": Amazon Web Services Inc., GoDaddy.com LLC., Hetzner Online GmbH. и FastComet.

В настоящее время ресурсы недоступны, убедился корреспондент "Интерфакса", агентство обратилось за комментарием в пресс-службу РКН.

Ранее в отношении всех этих провайдеров хостинга были введены меры понуждения: сначала маркировка в поисковиках о нарушении ими законодательства РФ, а затем и запрет на поисковую выдачу. Кроме того, в отношении компаний были составлены протоколы об административном правонарушении. В середине января 11 из них (кроме FastComet) были назначены штрафы на сумму почти 370 млн руб.

Закон о "приземлении"

Закон о "приземлении" обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В противном случае в отношении этих компаний предусмотрен ряд "мер понуждения" вплоть до полной блокировки на территории РФ.

В настоящее время в перечень на "приземление" внесены 26 иностранных компаний, в том числе Google, Apple, Telegram и TikTok.

Хостинг-провайдер - это организация, предоставляющая дисковое пространство и мощности сервера для размещения сайтов в сети.