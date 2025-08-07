Поиск

Переданный государству "Стандарт качества" требует с экс-владельцев почти 146 млн рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Дистрибьютор алкоголя "Стандарт качества", который с середины 2024 года принадлежит государству в лице Росимущества, требует с бывших владельцев почти 146 млн рублей.

Согласно картотеке Арбитражного суда Москвы, компания подала иск к Александру Беспалову и Евгению Черняку, сумма требований составляет почти 146 млн рублей.

Дата рассмотрения иска пока не назначена.

"Интерфакс" направил запрос в компанию.

Активы международного алкогольного холдинга Global Spirits, в числе которых были российские заводы "Русский Север" и "Родник и К", а также связанный с ними дистрибьютор "Стандарт качества", с июня 2024 года находятся в управлении Росимущества.

После начала специальной военной операции на Украине Global Spirits отозвал лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке. Затем у этих заводов и дистрибьютора сменился владелец - им стал Александр Беспалов (до 28 июня 2024 года). До этого предприятия принадлежали Евгению Черняку, писал "Коммерсантъ". По данным газеты, смена владельцев потребовалась для "видимого отчуждения" активов в России. В 2023 году против Черняка было возбуждено уголовное дело за финансирование ВСУ.

Согласно отчетности компании "Стандарт качества", ее выручка в 2024 году составила 623 млн рублей против 12,9 млрд рублей в 2023 году. Прошлый год дистрибьютор закончил с чистым убытком в 652 млн рублей.

