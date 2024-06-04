Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Суд удовлетворил иск об обращении связанных с Global Spirits компаний в доход РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Курска на закрытом заседании во вторник принял решение удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ об обращении активов, связанных с международным производителем алкогольных напитков Global Spirits, в доход государства.

"Решением Ленинского районного суда Курска исковые требования заместителя генерального прокурора РФ удовлетворены. Суд запретил на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности деятельность объединения, включающего следующих граждан: Черняк Е.А., Беспалова А.С., Курбакова И.М., Лазутина А.А. В доход Российской Федерации обращены 100% долей уставных капиталов: ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень" и акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированные за иностранной компанией "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед", - говорится в сообщении.

Заинтересованными лицами выступили АО "Феодосийский завод коньяков и вин", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень".

Отмечается, что решение суда может быть обжаловано.

Как сообщали "Ведомости" в декабре 2023 года, активы Global Spirits, в числе которых дистрибутор "Стандарт качества" (прежнее название - ТД "Мегаполис"), группа "Традиции успеха", которой принадлежат заводы "Русский Север" и "Родник и К", Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом и другие, могут перейти в управление Росимущества.

По словам одного из собеседников газеты, эта мера необходима в связи с тем, что владелец холдинга Евгений Черняк подозревается в финансировании вооруженных сил Украины, был объявлен в розыск.

Global Spirits - крупнейший в Европе международный алкогольный холдинг, говорится на его сайте. Продукция группы экспортируется в 87 стран мира.

После начала военной операции на Украине Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке. Затем у заводов "Русский Север" и "Родник и К", а также связанного с ними дистрибутора "Стандарт качества" сменился владелец, им стал Александр Беспалов. До этого предприятия принадлежали Черняку, писал "Коммерсантъ". По данным издания, смена владельцев потребовалась для "видимого отчуждения" активов в России.

К настоящему времени по искам Генпрокуратуры в пользу РФ также взысканы акции АО "Волжский оргсинтез", ОАО "Уралбиофарм", АО "Метафракс Кемикалс", ПАО "ТГК-2", нефтяного холдинга "Русь-Ойл", АО "Калининградский морской торговый порт", АО "Конти-Рус", банка "Вятич", группы ЧЭМК, АО "Макфа" и ряда других компаний.

Курск Евгений Черняк Global Spirits Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк до конца июля откроет 16 отделений в новых регионах РФ

Сбербанк до конца июля откроет 16 отделений в новых регионах РФ

Минфин вторую неделю подряд не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ

Управление многоквартирными домами могут передать саморегулируемым организациям

Управление многоквартирными домами могут передать саморегулируемым организациям

Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай

Новый глава Минтранса планирует только "точечную донастройку" кадров

Новый глава Минтранса планирует только "точечную донастройку" кадров

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай
ПМЭФ-2024

В МИД РФ заявили, что делегация талибов едет на ПМЭФ

Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай

Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });