Суд удовлетворил иск об обращении связанных с Global Spirits компаний в доход РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Курска на закрытом заседании во вторник принял решение удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ об обращении активов, связанных с международным производителем алкогольных напитков Global Spirits, в доход государства.

"Решением Ленинского районного суда Курска исковые требования заместителя генерального прокурора РФ удовлетворены. Суд запретил на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности деятельность объединения, включающего следующих граждан: Черняк Е.А., Беспалова А.С., Курбакова И.М., Лазутина А.А. В доход Российской Федерации обращены 100% долей уставных капиталов: ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень" и акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированные за иностранной компанией "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед", - говорится в сообщении.

Заинтересованными лицами выступили АО "Феодосийский завод коньяков и вин", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень".

Отмечается, что решение суда может быть обжаловано.

Как сообщали "Ведомости" в декабре 2023 года, активы Global Spirits, в числе которых дистрибутор "Стандарт качества" (прежнее название - ТД "Мегаполис"), группа "Традиции успеха", которой принадлежат заводы "Русский Север" и "Родник и К", Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом и другие, могут перейти в управление Росимущества.

По словам одного из собеседников газеты, эта мера необходима в связи с тем, что владелец холдинга Евгений Черняк подозревается в финансировании вооруженных сил Украины, был объявлен в розыск.

Global Spirits - крупнейший в Европе международный алкогольный холдинг, говорится на его сайте. Продукция группы экспортируется в 87 стран мира.

После начала военной операции на Украине Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке. Затем у заводов "Русский Север" и "Родник и К", а также связанного с ними дистрибутора "Стандарт качества" сменился владелец, им стал Александр Беспалов. До этого предприятия принадлежали Черняку, писал "Коммерсантъ". По данным издания, смена владельцев потребовалась для "видимого отчуждения" активов в России.

К настоящему времени по искам Генпрокуратуры в пользу РФ также взысканы акции АО "Волжский оргсинтез", ОАО "Уралбиофарм", АО "Метафракс Кемикалс", ПАО "ТГК-2", нефтяного холдинга "Русь-Ойл", АО "Калининградский морской торговый порт", АО "Конти-Рус", банка "Вятич", группы ЧЭМК, АО "Макфа" и ряда других компаний.