Поиск

Число задержанных пассажирских поездов в Крым и из него сократилось до 9

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Число задержанных пассажирских поездов, следующих в Крым и из Крыма, сократилось с 13 до 9, следует из сообщения компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

Как уточняется в телеграм-канале ГСЭ, по данным на 15:00 по московскому времени, задерживаются составы из Москвы в Евпаторию (отправлением 5 августа, задержка 5,5 часов), из Москвы в Симферополь (отправлением 6 августа, задержка 4 часа), из Санкт-Петербурга в Евпаторию (отправлением 5 августа, задержка 4,5 часа), из Смоленска в Симферополь (отправлением 5 августа, задержка 1 час).

Из Симферополя задержан пассажирский состав в Санкт-Петербург (отправлением 6 августа, задержка 6,5 часов), из Евпатории в Москву (отправлением 6 августа, задержка 5,5 часов), из Севастополя в Москву (отправлением 6 августа, задержка 6,5 часов), из Симферополя в Москву (отправлением 7 августа, задержка 3,5 часа), из Симферополя в Омск (отправлением 7 августа, задержка 3 часа).

"Время задержки в пути может измениться", - добавляет компания.

7 августа утром ГСЭ сообщил о задержке 11 поездов в Крым и из Крыма, позже их количество возросло до 13. Причины задержки в компании не назвали, но ночью - около 2:00 по Москве - было перекрыто движение по Крымскому мосту, оно продлилось около 6 часов.

После отмены ограничения перед мостом скопились большие очереди автомобилей на ручной досмотр. С 8:22 движение по Крымскому мосту было вновь перекрыто и продлилось более часа. По данным на 15:00 число ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту машин превысило 2,9 тыс.


Крым Гранд Сервис Экспресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что может встретиться с Зеленским, но для этого должны быть созданы условия

В Думу внесли поправки о запрете строить многоквартирные дома при нехватке инфраструктуры

В Думу внесли поправки о запрете строить многоквартирные дома при нехватке инфраструктуры

Число туристов из РФ, выезжающих за рубеж, выросло в I полугодии почти на 16%

Число туристов из РФ, выезжающих за рубеж, выросло в I полугодии почти на 16%

От отравления купленным на рынке в "Сириусе" алкоголем погибли не менее 10 человек

Рособрнадзор проработает возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ для всех желающих

Рособрнадзор проработает возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ для всех желающих

Мосгорсуд признал законным арест главреда Baza Трифонова по делу о взятках

Мосгорсуд признал законным арест главреда Baza Трифонова по делу о взятках

Бывший губернатор Челябинской области Дубровский объявлен в розыск

Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе

В Кремле заявили, что встреча президентов США, России и Украины конкретно не обсуждалась

РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6905 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });