Число задержанных пассажирских поездов в Крым и из него сократилось до 9

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Число задержанных пассажирских поездов, следующих в Крым и из Крыма, сократилось с 13 до 9, следует из сообщения компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

Как уточняется в телеграм-канале ГСЭ, по данным на 15:00 по московскому времени, задерживаются составы из Москвы в Евпаторию (отправлением 5 августа, задержка 5,5 часов), из Москвы в Симферополь (отправлением 6 августа, задержка 4 часа), из Санкт-Петербурга в Евпаторию (отправлением 5 августа, задержка 4,5 часа), из Смоленска в Симферополь (отправлением 5 августа, задержка 1 час).

Из Симферополя задержан пассажирский состав в Санкт-Петербург (отправлением 6 августа, задержка 6,5 часов), из Евпатории в Москву (отправлением 6 августа, задержка 5,5 часов), из Севастополя в Москву (отправлением 6 августа, задержка 6,5 часов), из Симферополя в Москву (отправлением 7 августа, задержка 3,5 часа), из Симферополя в Омск (отправлением 7 августа, задержка 3 часа).

"Время задержки в пути может измениться", - добавляет компания.

7 августа утром ГСЭ сообщил о задержке 11 поездов в Крым и из Крыма, позже их количество возросло до 13. Причины задержки в компании не назвали, но ночью - около 2:00 по Москве - было перекрыто движение по Крымскому мосту, оно продлилось около 6 часов.

После отмены ограничения перед мостом скопились большие очереди автомобилей на ручной досмотр. С 8:22 движение по Крымскому мосту было вновь перекрыто и продлилось более часа. По данным на 15:00 число ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту машин превысило 2,9 тыс.



