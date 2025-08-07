Задерживаются 11 поездов в Крым и из Крыма

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Семь поездов дальнего следования задерживаются в направлении Крыма и четыре - из Крыма, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

Задерживается поезд Волгоград - Симферополь, (отправлением 6 августа, задержка 4,5 часа), Москва - Севастополь (отправлением 5 августа, задержка 4 часа), Москва - Евпатория (отправлением 5 августа, задержка 4,5 часа), Москва - Феодосия (отправлением 5 августа, задержка 5 часов), Москва - Симферополь (отправлением 6 августа, задержка 3,5 часа), Санкт-Петербург - Евпатория (отправлением 5 августа, задержка 3 часа), Смоленск - Симферополь (отправлением 5 августа, задержка 1 час).

Кроме того, задерживаются составы из Крыма: Симферополь - Санкт-Петербург (отправлением 6 августа, задержка 6 часов), Евпатория - Москва (отправлением 6 августа, задержка 5,5 часа), Севастополь - Москва (отправлением 6 августа, задержка 5 часов), Симферополь - Москва (отправлением 7 августа, задержка 1,5 часа).

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки", - добавили в ГСЭ.

Причины задержки в компании не назвали, но ночью в течение около 6 часов было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. С 8:22 по Москве движение по Крымскому мосту было вновь перекрыто более чем на час.