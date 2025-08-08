КПП на границе Абхазии и России возобновил работу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ограничения на пересечение российско-абхазской границы сняты, КПП "Псоу" возобновил работу, сообщило МВД Абхазии.

Уточняется, что в первую очередь к КПП будут пропускать экскурсионный транспорт, автобусы и маршрутные такси.

Ограничения на пересечение российско-абхазской границы были введены днем в пятницу в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов на Сочи. "В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на территории города Сочи по обоюдной договоренности российской и абхазской сторон приостановлена работа контрольно-пропускного пункта "Псоу", - говорилось в сообщении Службы госбезопасности Абхазии.