Поиск

КПП на границе Абхазии и России возобновил работу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ограничения на пересечение российско-абхазской границы сняты, КПП "Псоу" возобновил работу, сообщило МВД Абхазии.

В РоссииАэропорты Сочи и Калуги возобновили работуЧитать подробнее

Уточняется, что в первую очередь к КПП будут пропускать экскурсионный транспорт, автобусы и маршрутные такси.

Ограничения на пересечение российско-абхазской границы были введены днем в пятницу в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов на Сочи. "В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на территории города Сочи по обоюдной договоренности российской и абхазской сторон приостановлена работа контрольно-пропускного пункта "Псоу", - говорилось в сообщении Службы госбезопасности Абхазии.

Абхазия Псоу РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bloomberg сообщил о деталях российско-американского проекта соглашения по Украине

Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за ограничений

Суд в Петербурге запретил книги перебежчика Резуна (Суворова)

Иноагентом признаны экономист Андрей Мовчан и актриса Оксана Мысина

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о нейтрализации 34 дронов ВСУ над российскими регионами

Писатель Дмитрий Быков заочно арестован по делу о фейках про ВС РФ

Биржевые цены на бензин стремятся к новым рекордам

Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Суд прекратил производство по иску "Ильюшина" на 2,6 млрд руб. к страховым компаниям

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });